10 Июня 2022 11:41

Потребление электроэнергии соцобъектами в РК снизилось на 25% за 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет Программы энергосбережения госсектор сэкономил 188 млн тенге за 10 лет. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа по повышению энергоэффективности началась в Казахстане несколько лет тому назад. Сегодня мы проводим конференцию в связи с завершением этой программы. Тогда началась работа по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы в государственных учреждениях. В то время был большой общественный резонанс, все предприятия и госучреждения были против того, чтобы замена производилась в ускоренном порядке. И сегодня мы, наверное, не найдем здания, где использовались бы лампы накаливания», - сказал Марат Карабаев на конференции, приуроченной к официальному завершению Проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

По его словам, за истекший период было проведено около 1,5 тыс. мероприятий по энергоаудиту.

«Всемирный банк в свое время выделил грантовые средства в размере свыше $20 млн. На эти средства были проведены энергоаудит и мероприятия по повышению энергоэффективности на 96 объектах социального значения – садики, школы. На этих объектах потребление энергии снизилось на 25%, и в результате этих мероприятий госсектор уже сэкономил 188 млн тенге. Это показатель того, как можно экономить бюджетные средства и беречь электроэнергию. Что касается основного показателя, то с 2012 года благодаря всем этим мероприятиям в совокупности снижена энергоемкость ВВП на 11%», - заключил вице-министр.