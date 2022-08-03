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Потребление дизтоплива ежемесячно растет на 120 тыс. тонн из-за низких цен - министр энергетики
3 Августа 2022 13:09

Потребление дизтоплива ежемесячно растет на 120 тыс. тонн из-за низких цен - министр энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о принимаемых мерах по недопущению дефицита дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поставлена задача по недопущению дефицита дизельного топлива путем выработки дифференцированных цен для транзитного транспорта и по периметру границы. По данным пограничной службы в РК в день заезжает около 4,4 тыс. единиц грузового транспорта, из которых около 70% - это иностранный транспорт», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, низкие цены на АЗС РК приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тыс. тонн.

«Министерством разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и от вида транспорта. Работа в этом направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами», - пообещал министр.


Фото: cdn.antenne.de
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