Потребителям Жамбылской области вернут более 30 млн тенге за тепло

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам отопительного периода 2020 - 2021 годов проведена работа по перерасчету стоимости за услуги теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, не имеющих приборов учета тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

В результате работы, проведенной департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Жамбылской области совместно с субъектами естественных монополий, оказывающими услуги теплоснабжения, сумма, подлежащая возврату населению средств за отопительный период 2020 - 2021 годов по Жамбылской области, составила 30 594 330,00 тенге с НДС, из них возврат у АО «Таразэнергоцентp» - 22 995 573,60 тенге, КГП «Жамбыл-Жылу» – 3 318 389,44 тенге, ГКП «Жанатас-Су-Жылу» - 1 525 520,43 тенге, КГП «Игилик» – 945 915,22 тенге, КГП «Шу-Жылу» – 1 380 055,87 тенге, КГП «ЖКХ Кордай» – 18 162,69 тенге, КГП «Кулан-Энерго-Жылу» – 296 913,13 тенге, ТОО «София» – 113 800,18 тенге.

Данный перерасчет будет отражен в платежном документе при последующем расчете за отопление на 2021 - 2022 годы потребителями, не имеющими приборов учета, с указанием слова «перерасчет» в зависимости от жилой площади потребителя.

По сравнению с 2020 - 2021 годами, в результате высокой фактической температуры наружного воздуха сумма перерасчета составила 43 108 930,00 тенге или рост составил – 29%.

При этом, необходимо отметить, что по мере перехода всех потребителей на применение общедомовых приборов учета тепла, потребитель будет производить оплату только за фактически потребленный объем тепловой энергии и, соответственно, в произведении перерасчета не будет необходимости.

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