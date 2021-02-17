Потребителям столичного ЖК сделают возврат средств за отопление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На основании поступивших обращений жителей ЖК «Ишим» города Нур-Султан касательно неправомерных действий ТОО «Астанаэнергосбыт» Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по городу Нур-Султан, в целях защиты прав и законных интересов потребителей столицы, проведена внеплановая проверка деятельности ТОО «Астанаэнергосбыт», в части обоснованности начислений по услуге теплоснабжения за декабрь 2020 года и январь 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В ходе внеплановой проверки Департаментом установлено, что при произведении начислений по тепловой энергии на отопление потребителям (жильцам) ЖК «Ишим» по ул. А. Бокейхана дом 2 города Нур-Султан в декабре 2020 года по отсутствию показаний по данным общедомовых приборов учета тепловой энергии, ТОО «Астанаэнергосбыт» производило начисление за теплоснабжение исходя из размера платы определенной по нормам потребления, для потребителей не имеющих прибор учета, утвержденным Постановлением акимата города Астаны от 11.12.2015 года № 367-2307.

Так, в соответствии с нормами потребления в декабре 2020 года плата жильцов ЖК «Ишим» за отопление составила 4 597 523 тенге в размере 131,47 тенге/кв.м.

Согласно п. 10 Типового договора на оказание услуг по снабжению тепловой энергией (утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 58), при невозможности снятия показания приборов учета по вине Потребителя и, если при этом Потребитель сам не предоставит в энергопередающую организацию сведения о количестве израсходованной им тепловой энергии, энергоснабжающая организация вправе производить расчет за указанные периоды по среднесуточному расходу тепловой энергии Потребителя за аналогичный период прошлого года с последующим проведением перерасчета по фактическому потреблению.

Оплата жильцов ЖК «Ишим» за декабрь 2020 по среднесуточному расходу тепловой энергии за аналогичный период прошлого года должна была составить 1 580 237 тенге.

Следовательно, жильцами ЖК «Ишим» в декабре 2020 года за отопление сумма переплаты составила 3 017 286 тенге.

Вышеуказанным действием ТОО «Астанаэнергосбыт» нарушен пп. 3), 5) п. 2 ст. 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», согласно которому субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с настоящим Законом, а также обязан предоставлять потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге.

По итогам внеплановой проверки, ТОО «Астанаэнергосбыт» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан и наложен штраф в размере 4 667 200 тенге.

Также, вынесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, в целях произведения возврата средств потребителей на сумму 3 017 286 тенге путем перерасчета начислений жителям ЖК «Ишим» за декабрь 2020 года за услуги по снабжению тепловой энергии.