Потребителям Шымкента вернут более 3,3 млн тенге за тепло

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Потребителям города Шымкента вернут 3,34 млн тенге за тепло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

На основании жалоб жителей города Шымкента по поводу некачественного теплоснабжения и высокой стоимости теплоснабжения департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкенту провел внеплановую проверку в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3».

«По результатам внеплановой проверки выявлено необоснованное начисление за услуги теплоснабжения, а именно ГКП «Қуатжылуорталық-3» в нарушение пункта 38 Правил пользования тепловой энергии, утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211, без составления соответствующего акта и подписи потребителей производило дополнительное начисление объема тепловой энергии в сторону увеличения. В результате за октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года было необоснованно начислено потребителям Шымкента 1 100 Гкал тепловой энергии на общую сумму 3 336 458,33 тенге», - рассказали в ведомстве.

За допущенные нарушения в отношении ГКП «Қуатжылуорталық-3» возбуждено административное производство по части 5 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», а также вынесено предписание об устранении нарушений законодательства путем возврата потребителям Шымкента необоснованно полученного дохода за услуги теплоснабжения на общую сумму 3 336 458,33 тенге.