Потребительская инфляция в РК продолжает снижаться

Потребительская инфляция в стране продолжила снижение одиннадцатый месяц к ряду и находится на минимальном уровне с февраля 2022 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт экономических исследований.

В январе 2024 года инфляция в стране составила:

9,5% по отношению к январю прошлого года (9,5% в декабре);

0,8% по отношению к декабрю прошлого года (0,8% в декабре).

В годовом выражении цены на:

продовольственные товары повысились на 8,2% (1,1% к декабрю прошлого года);

непродовольственные товары на 8,6% (0,5%);

платные услуги подорожали на 12,3% (0,7%).

Основной вклад в динамику инфляции традиционно вносят продовольственные товары – 36,1% (то есть, из 9,5% общей инфляции 3,4% приходится на продовольственные товары).

Однако по сравнению с апрелем и маем 2022 года, когда вклад продовольственных товаров был максимальным, их доля в общей динамике инфляции снизилась на 18,9 п.п. с 55% до 36,1%. С февраля прошлого года снижение составило 15,3 п.п. При этом по сравнению с прошлым месяцем доля продовольственных товаров уменьшилась на 0,2 п.п.

Доля непродовольственных товаров упала с максимальных 32% в июне до 26,8%.

На долю платных услуг приходится 37,0% инфляции, что больше, чем в декабре на 0,8 п.п. В декабре прошлого года доля платных услуг составляла 20,2% от общей инфляции.

Среди продовольственных товаров наибольшее подорожание отмечается на:

рис – на 31,3%;

воду минеральную – на 17,2%;

яйца – 16,9%;

алкогольные и табачные изделия – на 15%;

молоко консервированное – на 13,9%;

масло сливочное – на 13,1%;

фрукты и свежие овощи – на 12,3%;

кефир – на 11,9%;

молоко пастеризованное – на 11,8%;

булочные и мучные изделия – на 11,7%;

кондитерские изделия – на 11,7%;

рыбу и морепродукты – на 11,5%.

Годовое снижение цен зафиксировано на репчатый лук – на 26,4%, гречневую крупу – на 23,6%, подсолнечное масло – на 19,8%, сахар-песок – на 15,5%.

В группе непродовольственных товаров наибольший прирост цен пришелся на товары личного пользования, мебель и предметы домашнего обихода – на 11,8%, одежду и обувь – на 11,1%, фармацевтическую продукцию – на 11,7%, посуду – на 10,6%, строительные материалы – на 7,3%.

Дизельное топливо показало рост на 14,3%, бензин – на 13,6%, а сжиженный газ – на 13,5%.

В сфере платных услуг выросли цены на услуги организаций комплексного отдыха на 16%, услуги санаториев – на 16,1%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 13,6%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 13,6%, здравоохранения – на 13,2%, услуги образования – на 10,2%, общественного питания – на 7,9%.

Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 10,7%, воздушного– на 9,2%, а такси подорожали на 10,1%.

Тарифы на вывоз мусора повысились на 29,6%, водоотведение – на 28,6%, отопление центральное – на 26,7%, горячую воду – на 23,2%, холодную воду – на 21,9%, электроэнергию на 20,7%, оплату за содержание жилья – на 7,8%. Услуги ЖКХ, таким образом, подорожали на 13,8%.

В целом наблюдается дальнейшее замедление инфляции на высокой базе прошлого года. Однако, инфляция платных услуг продолжает ускоряться, увеличивая долю в общей инфляции.

Напоминаем, что несмотря на снижение инфляции в Национальном банке Казахстана считают, что инфляционный фон требует продолжения дезинфляционной политики.