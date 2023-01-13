Потребительские кредиты увеличились на 24,1% в Казахстане

13 Января 2023, 15:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На конец ноября 2022 года потребительские кредиты увеличились в Казахстане до 7,6 трлн тенге. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил Г. Пирматов, траектория экономического роста формируется согласно базовому сценарию Нацбанка.

«Согласно предварительной оценке Бюро национальной статистики, по итогам 2022 года ВВП увеличился на 3,1%. Рост деловой активности происходит в основном за счет положительной динамики в производстве товаров. Наибольший рост показали строительство – на 9,4% и сельское хозяйство – на 9,1% на фоне рекордного сбора урожая зерновых. В секторе услуг также отмечается рост за счет отраслей торговли, транспорта и связи. Таким образом, рост ВВП в 2022 году складывается близко к верхней границе оценок Национального банка», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

Он также проинформировал, что спрос домашних хозяйств в 2022 году сохранил положительную динамику, но его рост остался сдержанным. Такому характеру спроса домашних хозяйств способствовала высокая инфляция, которая негативно отразилась на реальных доходах населения.

«Поддержку спросу оказывает потребительское кредитование. На конец ноября 2022 года потребительские кредиты с начала года увеличились на 24,1% до 7,6 трлн тенге. Маркетинговые акции от крупных банков продолжают стимулировать рост потребительского кредитования. На этом фоне динамика розничного товарооборота демонстрирует стабильные темпы роста», - отметил Г. Пирматов.