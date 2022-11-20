Потомок Абая принял участие в президентских выборах

20 Ноября 2022, 13:42

20 Ноября 2022, 13:42

Потомок Абая принял участие в президентских выборах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В президентских выборах принял участие 85-летний Манатай Балтакайулы - потомок Абая Кунанбайулы и уважаемый аксакал среди сельчан, который внес неоценимый вклад в развитие своего родного края. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Аксакал вырастил двух сыновей, трех дочерей и шесть внуков.

«Наш долг - сделать выбор, дать пример молодежи, в которой важно воспитать патриотизм и ответственность. Мы ответственны за будущее нашей страны, именно поэтому я принимаю участие в сегодняшних выборах, - сказал аксакал. – Несмотря на мои 85 лет, я сделал выбор в пользу будущих поколений. Желаю, чтобы наша страна процветала и вошла в список самых развитых государств».

У аксакала богатая биография. За особые заслуги был награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «В.И.Ленин туғанына 100 жыл толуына орай», «Еңбектегі ерлігі үшін», «Тың жерлерді игергені үшін», «Еңбек ардагері», Почетной грамотой Верховного Совета КазССР. Является почетным гражданином Абайского района.