Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Потомков более 200 солдат ВОВ ищут в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Марта 2023, 13:13
Потомков более 200 солдат ВОВ ищут в Казахстане Фото: instagram.com/ata.amanaty

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичное общественное объединение «Атамның аманаты» разыскивает родственников более 200 солдат, погибших на полях Великой Отечественной войны. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Ищем потомков солдат! Просим рассылку! Известны места захоронений. Если вы в списке нашли своих дедов, прадедов, свяжитесь с нами», - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Instagram.

В списке – 218 имен. Как отмечается, возможны искажения в фамилиях, именах, названиях местностей.


ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу