Потомки боевых товарищей-фронтовиков встретились спустя 77 лет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жанғыру» состоялось мероприятие, посвященное исторической встрече потомков двух друзей солдат, погибших во время Великой Отечественной Войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КИОР «Рухани жанғыру».

Эта история началась 77 лет назад, когда два боевых товарища ненец Иван Яптик и казах Мухтар Кайшатаев дали друг другу обещание после войны встретиться на казахской земле. Сохранилась их совместная фотография с фронта с подписью «Боевые друзья – ненец Иван Яптик и казах Мухтар Кайшатаев – читают письмо из Казахстана». Оба солдата проходили службу в 340 стрелковом полку 46 стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта, и оба погибли в 1945 году, не успев выполнить данное обещание.

«Благодаря совместной работе поисковиков наших стран найдены внуки боевых товарищей. И вот спустя годы они встретились в Нур-Султане, чтобы выполнить обещание, данное 77 лет назад, и почтить память своих предков, на личном опыте демонстрируя единство народов Казахстана и России в победе над фашизмом, уважение и преемственность поколений наших народов, пронесенные сквозь время», - отметил председатель некоммерческого партнерства «Поисковый отряд «Ямальский плацдарм» Андрей Гуничев.

В последующем планируется организация поездки российской делегации в город Семей для встречи с родными Мухтара Кайшатаева.

Во время мероприятия поисковики и потомки рассказали о своей деятельности и историю этой встречи.

«Знание истории Отечества, культуры, обычаев и традиции народа – это есть патриотизм и основа возрождения национального самосознания. В настоящее время особое значение придается формированию исторического сознания, укреплению государственности и национальной идентичности казахского народа», - подчеркнул председатель правления ОО «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев.

Организаторами встречи являются Общественное объединение «Atamnyn Amanaty», НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жанғыру», Совет Ветеранов г. Нур-Султан и Проектный офис «Рухани жанғыру» по городу Нур-Султан.