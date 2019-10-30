Потолок обрушился на преподавателя в ЕНУ: в Минобразования прокомментировали инцидент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК прокомментировали инцидент в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева с обрушившимся на преподавателя потолком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 октября 2019 года в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева произошел факт обрушения потолочного перекрытия во время занятия, которое проводила преподаватель Дана Купежанова. В отношении данного преподавателя никаких мер, дисциплинарного взыскания принято не будет. Сейчас ведется соответствующее служебное расследование силами вуза, по итогам которого будет принято определенное решение», - сказал директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Он заверил, что по отношению к преподавателю меры за «срыв занятия» приниматься не будут.

«Однако сейчас и в дальнейшем никаких мер именно в отношении преподавателя за срыв занятий либо за несоответствующее поведение принято не будет. Это позиция и МОН, и вуза. Сейчас мы проводим консультации с руководством вуза. Буквально на этой неделе расследование будет закончено. По его итогам мы дополнительно сообщим информацию о данном происшествии. К счастью, в данном происшествии ни студенты, ни сам преподаватель не пострадали. Все живы-здоровы, и это самое главное», - подчеркнул представитель МОН.

Напомним, ранее на портале Turantimes.kz была опубликована статья, в которой говорилось, что во время урока на преподавателя ЕНУ обрушился потолок. По информации издания, пострадавшей понадобилась помощь скорой медицинской помощи. Тем не менее представители диспетчерского отдела университета записали данный факт, как «срыв» занятий преподавателем.