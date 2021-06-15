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    19:43, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Потолочное перекрытие обрушилось в здании общежития в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасателям Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что по улице Тынышпаева произошло обрушение потолочного перекрытия, в межлестничном проеме двухэтажного здания, 1950 года постройки, используемого под общежитие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Оперативно прибыв на место происшествия, спасатели ДЧСВКО эвакуировали 2 жителей, 10 граждан самостоятельно покинули опасную зону. Кинологическая служба полностью обследовала здание с помощью спасательной собаки на наличие пострадавших. Жертв и пострадавших нет.

    Площадь обрушения составила ориентировочно 8 кв.метров. В доме, по предварительным данным, проживает 50 жителей.

    Место происшествия оцепили сотрудники полиции, спасатели обозначили зону происшествия специальной лентой.

    На данный момент угрозы для жителей нет. На месте работает комиссия.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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