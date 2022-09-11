Поток внутренних туристов до конца года составит 8 млн человек в РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Лето невозможно представить без отдыха. Хоть и сервис часто вызывает нарекания, тем не менее, предпринимаются все меры, чтобы сделать отдых в Казахстане приятным и доступным. Как развивается «казахстанская Швейцария» - Шучинско-Боровская курортная зона и туризм в целом, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков отметил, что за полугодие наблюдается рост внутреннего туризма на 26%. Такого показателя раньше не было, признался он. До конца года в ведомстве планируют, что количество внутренних туристов составит 8 млн человек. При этом, достигнуть этого показателя Минкультуры планировало к 2025 году, когда только разрабатывалась программа.

«Мы думали, что к 2025 году достигнем такого показателя, однако уже сейчас достигаем этих цифр. Мы еще не догнали уровень 2019 года по иностранным туристам, все-таки сказались массовые ограничения, ограничения в перелете. В этом году планируем, что количество иностранных туристов достигнет 700 тыс. - это именно те туристы, которые пользуются услугами мест размещения. В 2019 году этот показатель составил 1 млн иностранных туристов. Думаю, в следующем году уже выйдем на этот показатель - 1 млн иностранных туристов, потому что рейсы восстанавливаются, увеличивается их количество», - сказал Дастан Рыспеков.

С начала года 292 тыс. иностранных туристов воспользовались местами размещения в туристических зонах страны. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Для приезжающих впервые в Казахстан, визитной карточкой страны стала «казахстанская Швейцария». Все больше и больше людей с каждым годом спешат познать красоту Щучинско-Боровской курортной зоны.

Увеличивается количество туристов в Бурабае. За 8 месяцев этого года показатель вырос почти в 2 раза, составив около 700 тыс. человек. До конца года прогнозируется посещение более 1 млн человек.

Здесь появляются новые места для посещения, улучшается сервис, развиваются базы отдыха , санатории, гостиничный комплекс.

«Щучинско-Боровская зона - это неплохое туристическое направление. Вдоль республиканской трассы размещены современные объекты придорожного сервиса. За последние два года на территории Щучинско-Боровской курортной зоны установили порядка 20 современных туалетов. С этого года предоставляем меры по субсидированию затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов. Ежемесячно государство выплачивает 83 тыс. тенге на содержание санитарно-гигиенических узлов», - пояснил глава Комитета индустрии туризма.

На минувшей неделе Kazakh Tourism совместно с бутик-отелем «Дом у озера» (Щучинско-Боровская курортная зона), организовал информационный тур для представителей СМИ и блогеров. Бутик-отель открылся месяц назад. Он появился не на пустом месте, раньше здесь располагался гостевой дом, куда туристы с семьями заезжали отдыхать. К слову, бутик-отель - это авторский проект с особым дизайнерским интерьером и уютными номерами для любителей отдыха на природе.

«Идея о создании такого отеля возникла в конце 2020 года. На тот момент в Казахстане значительно вырос спрос на отели с достойным уровнем сервиса, удобствами и кухней. Казахстанцы стали больше путешествовать внутри страны, появилось больше гостей из-за рубежа, туристическая отрасль Казахстана стала развиваться. Наши возможности совпали с желанием внести свой вклад в предоставление качественного и доступного отдыха на нашем удивительном курорте – Боровое», - отметила учредитель Жанар Сулейменова.

Отель насчитывает 15 номеров. На территории также имеются теннисный корт, большая беседка, малая беседка с мангальной зоной, пляж и сауна у озера.

«Наличие мест размещения играют ключевую роль при выборе дестинации для поездки. Их достаточность и уровень сервиса существенно влияют на объем туристского потока как внутри страны, так и извне. В целях развития туристской зоны министерством уделяется большое внимание развитию соответствующей инфраструктуры, и открытие таких объектов поможет увеличить количества мест размещения», - отметил Дастан Рыспеков.

Дастан Рыспеков рассказал о мерах государственной поддержки и о том, что сейчас интересует отдыхающих.

«Мы подсказали, что дальше можно работать с туроператорами. Как отметили представители бизнеса, они планируют дальше развивать отель и за соответствующей господдержкой обратятся к нам, в акимат и мы окажем помощь», - сказал Дастан Рыспеков.

Касательно мер государственной поддержки, предприниматели могут получить льготное кредитование, государственные гранты для новых инновационных проектов.

«Отдельно для туризма решили возмещать 10% инвестиционных затрат. Также есть ряд мер государственной поддержки, направленных на объекты придорожного сервиса, обновление транспортной инфраструктуры, привлечение иностранных туристов, стимулирование отдыха внутри страны, в частности мера Kids Go Free», - пояснил спикер.

Глава Комитета индустрии туризма отметил, что туризм имеет большое значение в развитии экономики страны.

«Мы всегда готовы поддержать местных предпринимателей, работающих в этом направлении. Министерством ведется работа по эффективности первоочередных мер, направленных на обеспечение открытости, доступности, инфраструктуры и мест размещений по международным стандартам», - отметил глава Комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков.