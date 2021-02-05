Потерявшуюся трехлетнюю девочку нашли полицейские Текели

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Потерявшуюся трехлетнюю девочку нашли полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции города Текели обратилась гражданка Н. и сообщила о том, что пропала ее трехлетняя дочь. Стражи порядка тут же направили ориентировку всем нарядам полиции.

«По результатам оперативно-поисковых работ в течении часа сотрудник ювенальной полиции ОП города Текели Алматинской области установил местонахождение ребенка. Как выяснилось позже, девочка вышла погулять на улицу с братом и, заигравшись, ушла со двора дома. Сейчас она благополучно передана своим родителям и ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Просим родителей быть внимательными. Не оставлять детей надолго без присмотра! Берегите себя и своих близких», – отметил начальник ОП города Текели Улан Садыков.