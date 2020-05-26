+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 34 °С
Алматы: 30 °С
USD 414.13 EUR 451.40
RUB 5.80 CNY 58.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Потерявшуюся четырехлетнюю девочку нашли полицейские в Капшагае

26 Мая 2020 13:24
Поделиться:
Потерявшуюся четырехлетнюю девочку нашли полицейские в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Капшагай Алматинской области стражи порядка разыскали потерявшуюся 4-летнюю девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мать девочки в один миг упустила из виду малолетнюю дочь, в результате ребенок потерялся.

«Женщина начала самостоятельные поиски, но безрезультатно. Подавленную всю в слезах женщину заметил экипаж «Беркут 258», патрулирующий в этот момент второй микрорайон, они взяли поиски ребенка в свои руки. В течение часа девочка была найдена в соседнем микрорайоне, идущей вдоль проезжей части. Маленькая Айша передана в руки матери живой и невредимой», - поделился начальник управления полиции города Капшагай майор полиции Манат Айтмуханбетов.

Полицейские обращаются к родителям и призывают крайне проявлять бдительность по отношению своих детей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив