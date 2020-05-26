Потерявшуюся четырехлетнюю девочку нашли полицейские в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Капшагай Алматинской области стражи порядка разыскали потерявшуюся 4-летнюю девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мать девочки в один миг упустила из виду малолетнюю дочь, в результате ребенок потерялся.

«Женщина начала самостоятельные поиски, но безрезультатно. Подавленную всю в слезах женщину заметил экипаж «Беркут 258», патрулирующий в этот момент второй микрорайон, они взяли поиски ребенка в свои руки. В течение часа девочка была найдена в соседнем микрорайоне, идущей вдоль проезжей части. Маленькая Айша передана в руки матери живой и невредимой», - поделился начальник управления полиции города Капшагай майор полиции Манат Айтмуханбетов.

Полицейские обращаются к родителям и призывают крайне проявлять бдительность по отношению своих детей.