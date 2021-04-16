Потерявшуюся четырехлетнюю девочку нашли полицейские из Рудного

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Четырехлетнего потерявшегося ребёнка вернули отцу полицейские из Рудного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

«В 19:30 в участковый пункт полиции зашли парень с девушкой. Вместе с ними была маленькая девочка, на вид 3-4 года. Молодые люди пояснили, что плачущего ребёнка увидели на улице. Ничего кроме своего имени девочка назвать не могла, была напугана и растеряна», - сообщили в полиции.

Молодые люди привели девочку в полицейский участок с надеждой, что те найдут дом малышки. Взяв с собой Ксюшу, так звали девочку, сотрудники полиции Айдос Кулимбетов и Адил Ильяс отправились на поиски родителей.

«Стали искать, пешком обходили территорию. Думали с нашего участка. Заходили в магазины, у людей спрашивали», - рассказывает Айдос Кулимбетов.

Стражи порядка параллельно выяснили, что в полицию о пропаже ребёнка никто не обращался.

В одном из магазинов города продавец сообщила, что видела похожую девочку в соседнем микрорайоне ранее. Полицейские направились туда, опять же спрашивая граждан, не видел ли кто этого ребёнка. В течение полутора часов участковые инспектора полиции установили место жительства девочки и отдали ребёнка счастливому отцу.





Это уже третий ребёнок, возвращенный родителям в текущем году. Сотрудники полиции вновь призывают жителей не оставлять своих несовершеннолетних детей без присмотра.