КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Потерявшуюся 10-летнюю девочку вернули матери в Кокшетау, передает Polisia.kz.

14 сентября благодаря своевременному сообщению охранника Аслана Бегенова, работающего в средней школе №16 города Кокшетау, в правоохранительные органы потерявшийся ребенок был оперативно возвращен маме.

10-летняя девочка находилась дома со своей сестрой, когда их мама ушла на работу. Ребенок с особенностями развития приболел, поэтому не посещал школу. Сестру, присматривавшую за ней, тоже вызвали на работу. А девочка, оставшись одна, вышла во двор и ушла в незнакомом направлении.

Пройдя почти два квартала, она оказалась в районе средней школы №16. Девочка обратилась к проходившей мимо женщине. Она поинтересовалась, куда девочка идет. Неравнодушная горожанка поняла, что ребенок затрудняется ответить на вопрос. Тогда женщина обратилась к охраннику школу №16. Охранник позвонил в полицию, сообщив приметы девочки и описав, во что она одета.

В учебное заведение сразу же прибыли сотрудники ювенальной полиции. Они побеседовали с девочкой и пытались установить адрес ее проживания. В это время вернувшаяся с работы мама обнаружила пропажу ребенка и позвонила в полицию. Девочку вернули взволнованной маме.