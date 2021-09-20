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    13:04, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Потерявшуюся 10-летнюю девочку вернули матери в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Потерявшуюся 10-летнюю девочку вернули матери в Кокшетау, передает Polisia.kz.

    14 сентября благодаря своевременному сообщению охранника Аслана Бегенова, работающего в средней школе №16 города Кокшетау, в правоохранительные органы потерявшийся ребенок был оперативно возвращен маме.

    10-летняя девочка находилась дома со своей сестрой, когда их мама ушла на работу. Ребенок с особенностями развития приболел, поэтому не посещал школу. Сестру, присматривавшую за ней, тоже вызвали на работу. А девочка, оставшись одна, вышла во двор и ушла в незнакомом направлении.

    Пройдя почти два квартала, она оказалась в районе средней школы №16. Девочка обратилась к проходившей мимо женщине. Она поинтересовалась, куда девочка идет. Неравнодушная горожанка поняла, что ребенок затрудняется ответить на вопрос. Тогда женщина обратилась к охраннику школу №16. Охранник позвонил в полицию, сообщив приметы девочки и описав, во что она одета.

    В учебное заведение сразу же прибыли сотрудники ювенальной полиции. Они побеседовали с девочкой и пытались установить адрес ее проживания. В это время вернувшаяся с работы мама обнаружила пропажу ребенка и позвонила в полицию. Девочку вернули взволнованной маме.


    Теги:
    Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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