Потерявшую 3 литра крови роженицу спасли акмолинские медики

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области врачи спасли роженицу, потерявшую около трех литров крови, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

Как рассказали в ведомстве, 18 июля в 13.20 из района Биржан Сал Акмолинской области в Перинатальный центр Многопрофильной областной больницы в тяжелом состоянии была доставлена на 35-ой неделе беременности 37-летняя женщина.

«Ситуация могла закончиться трагически, но благодаря слаженным действиям медицинских работников Перинатальной службы МОБ, оперативному лечению, женщина вышла из тяжелого состояния. На данный момент состояние стабильное, пациентка продолжает лечение в условиях реанимации», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения региона Фатима Россолова.

«Матка Кувелера (маточно-плацентарная апоплексия) — опасный для жизни симптомокомплекс, при котором ослабление плаценты (отслойка) вызывает кровотечение, которое проникает в мышечную оболочку матки, проталкиваясь в брюшную полость. Также имелись сопутствующие диагнозы, поэтому здесь были на счету каждые секунды», - отметила заместитель директора МОБ Аемкуль Маханова.

Как добавили медики, к сожалению, малыша спасти не удалось, но дома женщину ждут ее семеро детей.



