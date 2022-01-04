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Потерявшийся в костанайской степи подросток найден
4 Января 2022 01:50
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Найден 14-летний подросток, пропавший 3 января в степи в Костанайской области, он жив и здоров. Информация об этом появилась на странице поисково-спасательного отряда «ДОС» в Instagram.
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«Живой, на момент осмотра здоров», - написали спасатели.
Напомним, в Костанайском районе 14-летний Кирилл Дукат около 10 часов утра выехал на лошади в поле искать табун лошадей и пропал.
Как сообщали в пресс-службе акимата Костанайского района, поиски велись на территории села Жуковки Александровского сельского округа, Костанайского района.
Поиском занимались профессионалы из отрядов «ДОС» и «Костанайские каскыры», преимущественно на технике с высокой проходимостью, прокомментировали в акимате района.
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