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Потерявшийся в горах 7-летний мальчик умер в первую ночь исчезновения

30 Июля 2018 10:04 876
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Потерявшийся в горах 7-летний мальчик умер в первую ночь исчезновения

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Ернур Садвакас, которого искали две недели в горах Алматинской области, умер в первую же ночь исчезновения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из официального заключения медицинских экспертов стало известно, что ребенок умер в первую ночь, когда потерялся. В местности, где он исчез в те дни, были ливневые дожди и сильный спад температуры по ночам, так как это горная местность. Смерть настала в ночь с 14 на 15 июля. В этом месте ходили люди неоднократно, но, так как очень густые заросли кустарников шиповника, невозможно было обнаружить его. Проходимость была трудной. Например, если в двух метрах от прохождения лежал ребенок, то сложно было его найти, так как ничего не видно, хотя прочесывали каждый квадрат, близлежащий к поселку», - говорит официальный представитель ДВД Алматинской области Сергей Незнаев. 

Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.



иллюстративное фото

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Ключевые слова: Происшествия, Алматы, Алматинская область,
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Автор:

Асель Асанова

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