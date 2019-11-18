-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:56
-
вчера 21:45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:50
-
Потерявшийся табун нашли благодаря gps-треккерам в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Благодаря gps-треккерам было установлено местоположение потерявшегося табуна в составе более 100 лошадей в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По материалам пресс-службы департамента полиции региона, 14 ноября 2019 года в Зерендинский отдел полиции поступило телефонное сообщение от руководителя крестьянского хозяйства о пропаже более 100 лошадей. Мужчина пояснил, что определенное количество лошадей из пропавшего табуна принадлежат жителям села Баратай Зерендинского района, часть животных является собственностью крестьянского хозяйства.
«Как нередко и происходит в таких случаях, животные пропали с вольного выпаса, когда пастух оставил домашних животных без присмотра. Обнаружив пропажу, жители села предприняли попытку самостоятельного поиска, который не увенчался успехом. После 17.00 вечера сельчане обратились в полицию. Для организации поиска были созданы 4 мобильные группы, которые передвигались по степи на автомобилях. Животные были найдены в 15 километрах от места пропажи, неподалеку от села Жолдыбай Зерендинского района», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Как добавили в ведомстве, точному отслеживанию местонахождения лошадей помогла система спутникового мониторинга. Компактные gps-треккеры были установлены на нескольких животных, что способствовало определению местоположения табуна.
- Бакытжан Сагинтаев: На безопасности горожан экономить нельзя
- В Павлодарской области у 30 неплательщиков алиментов изъяли водительские права
- Ерлан Тургумбаев: Весь видеоконтроль Алматы будет интегрирован в полиции
- Разбойное нападение на продуктовый магазин раскрыли в Акмолинской области
- Въехавшего на лошади в кафе хулигана установила полиция Текели
- Раненого лебедя спасли полицейские СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана