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Потерявшихся в Усть-Каменогорске детей приютили соседи

5 Января 2020 19:29
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Потерявшихся в Усть-Каменогорске детей приютили соседи

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские и военнослужащие Усть-Каменогорска всю ночь искали пропавших детей в областном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

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В полиции сообщили, что 5 января после полуночи в дежурную часть УП города Усть-Каменогорск обратилась 40-летняя жительница областного центра с просьбой оказать содействие в розыске ее двух несовершеннолетних детей. Женщина рассказала, что дети пропали, когда она была на работе.

«Днем, ближе к обеду ребята с разрешения мамы собирались на каток, расположенный в поселка Согра, после чего ребята не вернулись домой. Обеспокоенная женщина пыталась искать детей самостоятельно с сожителем. Но поиски не дали положительных результатов», - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.


В департаменте отметили, что после поступления сигнала о безвестном исчезновении детей были организованы масштабные поисковые мероприятия. По тревоге были мобилизованы личный состав комплексных сил полиции и Национальной гвардии РК.


«Поисками детей занимались несколько специально созданных поисковых групп. Проводился комплекс розыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавших детей, а также свидетелей, знающих об их возможном местонахождении. Совместно полицейскими и войсковыми нарядами проводились поисковые работы в районе и на прилегающей к месту жительства детей территории», - пояснили в департаменте ДП ВКО.

В ходе подворового обхода дети были обнаружены утром 5 января на соседней улице частного сектора. Военнослужащие регионального командования «Шыгыс» Национальной гвардии нашли ребят здоровыми и невредимыми в одном из домов.


«По словам горожан, детей они ранее встретили поздно вечером в магазине. Ребята были мокрыми и промерзшими после посещения катка и игр на улице. Взрослые уточнили, где они проживают, и отвезли их домой, но там никого не было. И в целях безопасности сердобольные горожане решили накормить и приютить детей на время у себя и отвезти их домой утром», - добавили в полиции.

В настоящее время дети благополучно вернулись домой к матери.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Орал Ерланулы

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