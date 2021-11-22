Потерявшихся в буран братьев нашли костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области в районе Б. Майлина спасатели нашли затерянных в буране двоих братьев и отвезли домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 ноября в районе Б. Майлина в Павловском сельском округе пропали двое мужчин 1973 и 1980 годов рождения. По словам родных, которые к вечеру забили тревогу, братья вышли на поиски исчезнувшего скота еще ранним утром.

«В 23:29, проехав 180 км от города Костанай до села Павловка, сотрудники оперативного спасательного отряда (далее ОСО) приступили к поискам пропавших. По словам спасателей, мужчины двинулись в сторону села Викентьевка, что расположено в восьми км от их поселка. Определив квадрат поиска, куда могли пойти мужчины, спасатели выбрали низину, где проходят сильные ветра 15-20 м/с и снег поднимается до высоты в несколько метров. 20 ноября в 04:55 были обнаружены двое людей, медленно идущих по тропе. На вид им было очень холодно, бедолаг загрузили в машину, согрели, дали еды и воды», - рассказали в ДЧС.

Как рассказывает один из найденных, мужчины знали дорогу домой, но буран сыграл с ними злую шутку, также было очень холодно. К счастью никто из мужчин не пострадал.

В ДЧС напоминают, если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, необходимо незамедлительно звонить по номеру «101» или «112».