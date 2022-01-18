Потерявшихся детей вернули родителям гвардейцы в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице гвардейцы вернули родителям потерявшихся детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
«17 января около 20 часов во время несения службы по охране общественного порядка в столице, войсковой наряд воинской части 5516 Национальной гвардии (г. Темиртау) увидел возле остановки вдоль дороги 4-летнего ребенка. С его слов, он вместе с родителями и старшим братом приехал в мечеть «Хазрет Султан», затем они отстали от родителей и во время их поиска братья потеряли друг друга из виду. Узнав предварительную информацию о родителях, дежурный по войсковым нарядам капитан Әбілқайыр Абдулла вместе с ефрейтором Гани Момынкуловым и рядовым Жасуланом Торебек оперативно приступили к организации поисковых мероприятий. Направили два соседних войсковых наряда к местам наиболее вероятного появления и скопления людей», - рассказали в Нацгвардии.
В результате через несколько минут был найден второй ребенок в возрасте 6 лет. Примерно через 20 минут на место прибыли родители детей.
Напомним, в период режима ЧП для обеспечения общественного порядка в столице привлечены личный состав воинской части 5516 (г. Темиртау). Военнослужащие ведут боевую службу возле столичного акимата, на набережной реки и улицах города.
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