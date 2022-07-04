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Потерявшихся 11-летних девочек вернули домой полицейские Костаная
4 Июля 2022 20:52

Потерявшихся 11-летних девочек вернули домой полицейские Костаная

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанае две одиннадцатилетние девочки решили самостоятельно добраться до подруги в соседний поселок, но заблудились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В дежурную часть Северного отдела полиции управления полиции города Костаная 3 июля позвонил мужчина. Он сообщил, что к нему подошли две девочки и рассказали, что заблудились.

«На место выехал участковый инспектор ювенальной полиции Екатерина Рабцун.11-летние девочки рассказали, что поехали в гости к подруге из поселка Заречный Костанайского района и заблудились. Родителям ничего не сказали. Полицейский вместе с детьми приехала в отдел полиции и установила родителей девочек. В течение часа они забрали детей домой»,- сообщили в полиции.

Стражи порядка провели разъяснительную работу с законными представителями детей.


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Автор:
Корреспондент
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