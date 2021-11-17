Потерявшему ногу осужденному подарили «умный» протез
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Благодаря «умному» механизму техник – протезист с Байкала подарил новую полноценную жизнь осужденному, потерявшему ногу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ЗКО.
Как отметили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, «умный» протез установлен по госзаказу осужденному, отбывающему наказание.
В протезно-ортопедическом центре «Салют-Орта» Уральска для людей с ограниченными возможностями, продвинутый аппарат установили впервые.
- На предприятии изготавливают самую главную часть протеза – культеприемную гильзу. От нее зависит посадка, комфорт и ходьба человека. Сегодня мощность производства позволяет изготавливать эксклюзивную ортопедическую обувь любой сложности и протезы верхних и нижних конечностей, которые создаются по индивидуальным меркам, - рассказала пресс-секретарь ДУИС по ЗКО Айымгуль Нуржанова.
По ее словам, специально для установки «умного» протеза из Байкала приехал техник-протезист Максим Ваулин. После установки протезист порекомендовал осужденному заниматься спортом и даже играть в футбол, при этом отметив, что теперь он может себя считать полноценным человеком.
- Ногу мне ампутировали еще до осуждения, после автокатастрофы. Все это время я передвигался на костылях. С сегодняшнего дня я полноценный человек, - сказал растроганный до слез осужденный.
Мужчина поблагодарил сотрудников колонии и протезно-ортопедический центр «Салют-Орта» за подаренную новую полноценную жизнь.
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