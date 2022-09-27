Потерявшему крупную сумму денег россиянину помогли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Гражданину России полицейские вернули барсетку с крупной суммой денег, которую он оставил в кафе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Житель города Невьянск Свердловской области Дмитрий Никитин в выходные дни возвращался домой из поездки на Байконур. Туда он отправился встретиться с сослуживцами по армии и увидеть запуск ракеты. Возвращаясь, мужчина остановился в кафе в городе Костанае и когда уже был на границе, то обнаружил, что оставил там барсетку с крупной суммой денег и банковскими картами.

«Я подумал, что возвращаться нет смысла, но все же решил найти номер кафе в интернете. К сожалению, телефон не отвечал. Я решил позвонить в полицию. Уже через полчаса мне позвонили и сообщили, что пропажа нашлась», - сообщил Дмитрий Никитин.

Стражи порядка обнаружили барсетку там же за столом, где обедал россиянин. Она будет передана Дмитрию Никитину в ближайшие дни на границе.

Сам же житель Российской Федерации выразил благодарность за помощь полицейским, отметив, что приятно удивлен, что его вещь не тронули в кафе, а также, что на его обращение оперативно отреагировали.