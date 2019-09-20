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Потерявшему документы и деньги американскому мототуристу помогли полицейские Шымкента

20 Сентября 2019 17:55
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Потерявшему документы и деньги американскому мототуристу помогли полицейские Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Американскому мототуристу помогли полицейские города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

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16 сентября гражданин США Алексей Чумак, путешествуя по Казахстану, потерял портмоне, в котором были документы, деньги и банковская карта.

Он выронил портмоне по пути в Туркестан из Кызылординской области.

Полицейские Шымкента, узнав о проблеме мототуриста, пришли на помощь. Сотрудники управления миграционной службы департамента полиции города Шымкента оформили путешественнику временную регистрацию согласно постановлению Правительства РК № 148.

Иностранец, в свою очередь, выразил благодарность шымкентским полицейским.



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Ключевые слова: МВД РК, Шымкент,
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