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вчера 14:31
Потерявшему документы и деньги американскому мототуристу помогли полицейские Шымкента
20 Сентября 2019 17:55
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Американскому мототуристу помогли полицейские города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.
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16 сентября гражданин США Алексей Чумак, путешествуя по Казахстану, потерял портмоне, в котором были документы, деньги и банковская карта.
Он выронил портмоне по пути в Туркестан из Кызылординской области.
Полицейские Шымкента, узнав о проблеме мототуриста, пришли на помощь. Сотрудники управления миграционной службы департамента полиции города Шымкента оформили путешественнику временную регистрацию согласно постановлению Правительства РК № 148.
Иностранец, в свою очередь, выразил благодарность шымкентским полицейским.
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