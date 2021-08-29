Потерявшегося во время взрывов ребенка нашли гвардейцы в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В работах по ликвидации последствий взрыва и восстановлению пострадавших объектов в зоне ЧС Байзакского района участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Военнослужащие Национальной гвардии нашли детей, которые потерялись в ходе эвакуации гражданского населения. Кроме того, были найдены ценные вещи.

«Утром 27 августа при несении службы в селе Байзак войсковые наряды от воинской части 5513 продвигались по маршруту патрулирования. Патрульный рядовой Н. Сактапберген заметил ребенка примерно двух лет. Ребенок находился на улице без родителей. В ходе проведения розыскных мероприятий были найдены родители ребенка, которые выразили благодарность войсковому наряду», - рассказали в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии РК, военнослужащие 5513 военчасти Нацгвардии активно участвуют в ликвидации последствий взрыва, в поиске взрывчатых веществ, помогают населению в эвакуации и обеспечении охраны общественного порядка для недопущения мародерства. Военные врачи Нацгвардии РК оказывают обратившимся первую медицинскую помощь.

Напомним, в воинской части, дислоцированной близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 13 человек. Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. На месте происшествия создан оперативный штаб. Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.