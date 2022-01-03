Потерявшегося в степи 14-летнего подростка ищут в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайском районе 14-летний подросток вышел утром искать табун лошадей и пропал. Информацию о поисках ребенка опубликовал поисково-спасательный отряд «ДОС», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата Костанайского района, поиски ведутся на территории села Жуковки Александровского сельского округа, Костанайского района. Кирилл Дукат, 2007 года рождения, пропал 3 января 2022 года. Около 10:00 утра он выехал на рыжей лошади в поле искать табун лошадей и не вернулся.

«На данный момент на территории села Жуковка работают поисковые отряды. Поиском пропавшего человека занимаются профессионалы из отрядов «ДОС» и «Костанайские каскыры» преимущественно на технике с высокой проходимостью», - прокомментировали в акимате района.

Ситуация под контролем служб ЧС и акимата Александровского сельского округа.