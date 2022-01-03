+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Потерявшегося в степи 14-летнего подростка ищут в Костанайской области

3 Января 2022 22:07
Поделиться:
Потерявшегося в степи 14-летнего подростка ищут в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайском районе 14-летний подросток вышел утром искать табун лошадей и пропал. Информацию о поисках ребенка опубликовал поисково-спасательный отряд «ДОС», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пожилой силач из аула удивляет своими способностями
Газ появился в селе Каратал Актюбинской области Многоэтажные дома подключают к отоплению в селах СКО Спасатели ВКО помогли спуститься с перевала четверым мужчинам

Как сообщили в пресс-службе акимата Костанайского района, поиски ведутся на территории села Жуковки Александровского сельского округа, Костанайского района. Кирилл Дукат, 2007 года рождения, пропал 3 января 2022 года. Около 10:00 утра он выехал на рыжей лошади в поле искать табун лошадей и не вернулся.

«На данный момент на территории села Жуковка работают поисковые отряды. Поиском пропавшего человека занимаются профессионалы из отрядов «ДОС» и «Костанайские каскыры» преимущественно на технике с высокой проходимостью», - прокомментировали в акимате района.

Ситуация под контролем служб ЧС и акимата Александровского сельского округа.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Пожилой силач из аула удивляет своими способностями
Газ появился в селе Каратал Актюбинской области
Многоэтажные дома подключают к отоплению в селах СКО
Спасатели ВКО помогли спуститься с перевала четверым мужчинам
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
3 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
4 На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
5 Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
6 Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Читайте также
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив