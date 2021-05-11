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    18:00, 10 Май 2021 | GMT +6

    Потерявшегося семилетнего мальчика нашли бойцы Нацгвардии в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау бойцы Нацгвардии оперативно нашли потерявшегося семилетнего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

    8 мая в 18:30 войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Алихана Сарсенова и патрульных рядовых Райымбека Кубаша и Сапаргали Сарсенбекова на маршруте патрулирования Байтерек заметили плачущего 7-летнего мальчика по имени Алихан.

    Подойдя к нему, солдаты узнали, что он играясь не заметил, как ушел за пределы своего двора, и пообещал, что больше так делать он не будут.

    Через 15 минут на встречу гвардейцам вышла мать ребенка, которая все это время самостоятельно искала своего сына.

    Увидев своего ребенка целым и невредимым, мать поблагодарила военнослужащих Нацгвардии за своевременную помощь. О благородном поступке гвардейцев командование части узнало случайно из благодарственного письма матери в адрес командования воинской части.

    «Я выражаю огромную материнскую благодарность командирам, за воспитание личного состава и выражаю признательность военнослужащим Национальной гвардии, оперативно нашедшим сына», - написала в своем письме на имя командира воинской части 6656 мать потерявшегося ребенка Сауле Тасмагамбетова.

    За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка все военнослужащие были поощрены командиром воинской части 6656.


    Отметим, что 7 мая текущего года, в Актау гвардейцы помогли найти родителям пропавшую четырехлетнюю девочку.


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