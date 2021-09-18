Потерявшегося ребенка вернули домой неравнодушные жители Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Потерявшейся в центре Кокшетау 10-летней девочке с особенностями развития помогли вернуться домой неравнодушная прохожая и школьный охранник. Начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин поблагодарил горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, глава полицейского ведомства поблагодарил охранника средней школы №16 Кокшетау Аслана Бегенова за отзывчивость и добросовестное отношение к работе. 14 сентября благодаря его своевременному сообщению в правоохранительные органы потерявшийся ребенок был оперативно возвращен маме.

«10-летняя девочка находилась дома со своей сестрой, когда их мама ушла на работу. Ребенок с особенностями развития приболел, поэтому не посещал школу. Сестру, присматривавшую за ней, тоже вызвали на работу. А девочка, оставшись одна, вышла во двор и ушла в неизвестном направлении. Пройдя почти два квартала, она оказалась в районе средней школы №16. Девочка обратилась к проходившей мимо женщине. Та поинтересовалась, куда девочка идет. Неравнодушная горожанка поняла, что ребенок затрудняется ответить на вопрос. Тогда женщина позвала охранника школы №16. Мужчина позвонил в полицию, сообщив приметы девочки и описав, во что она одета», - рассказали в ведомстве.

В учебное заведение сразу же прибыли сотрудники ювенальной полиции. Они побеседовали с девочкой и пытались установить адрес ее проживания. В это время вернувшаяся с работы мама обнаружила пропажу ребенка и позвонила в полицию. Девочку вернули взволнованной маме.

Начальник департамента полиции отметил и женщину, которая, к сожалению, не оставила своих данных.

«Хочу поблагодарить и прошу отозваться бдительную женщину, которая откликнулась на просьбу ребенка о помощи. Благодаря людям, не утратившим способность сопереживать, благодаря их отзывчивости, эта история с благополучным финалом», - отметил он.

Поисковые мероприятия, которые проводят сотрудники полиции, - это колоссальная работа. Это и прочесывание местности, где потерялся человек, и изучение записей камер видеонаблюдения, и опрос свидетелей, а также лиц, которые могли видеть пропавшего. На все это уходит уйма времени. На помощь сотрудникам приходят волонтеры и просто небезразличные граждане.

Как добавили в ведомстве, только с начала текущего года в Акмолинской области в розыск было объявлено 66 лиц, местонахождение 58 из них установлено.







