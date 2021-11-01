Потерявшегося пятилетнего мальчика  нашли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау военнослужащие воинской части 5546 РгК «Батыс» Нацгвардии помогли найти потерявшегося ребенка. Пятилетний мальчик пропал в центре Атырау. Сообщение о ЧП поступило находившимся на маршруте патрулирования гвардейцам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Инцидент произошел 31 октября около 21:30 часов вечера в районе Привокзальный около рынка «Мурагер», за помощью к войсковому наряду обратился отец мальчика 2016 года рождения с просьбой найти пропавшего его сына.

Гвардейцы сразу же по радиостанции доложили дежурному по войсковым нарядам капитану Мерхату Садыкову. По ориентировке незамедлительно были ориентированы все патрульные наряды. Вскоре все ближайшие войсковые наряды были ориентированы на поиски ребенка.

Спустя полчаса патруль в составе начальника войскового наряда - рядового Кенжебек Дукенбай, патрульных–рядовых Даулета Максат и Ерсултана Ербосынаулы заметил похожего по описанию плачущего ребёнка. Подойдя к нему, узнали от него о том, что потерялся.

«Благодаря грамотным и своевременным действиям страж правопорядка малыша передали в руки счастливых родителей. Отец мальчика от всей души поблагодарил бойцов Нацгвардии, которые профессионально и оперативно нашли и вернули его сына живым и невредимым.

За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка все военнослужащие были поощрены командиром воинской части 5546», - отметил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии Республики Казахстан подполковник Ерболат Султанов.