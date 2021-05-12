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    18:07, 11 Май 2021 | GMT +6

    Потерявшегося пятилетнего мальчика нашли кызылординские полицейские

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Потерявшегося пятилетнего мальчика в течение часа нашли и вернули родителям в Кызылорде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Кызылорде в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 5-летний сын вышел из дома поиграть во дворе и не вернулся.

    На поиск пропавшего мальчика были задействованы сотрудники отделения ювенальной полиции и весь личный состав управления полиции города Кызылорды. В ходе поисковых мероприятий стражи порядка в течение часа нашли мальчика и передали его родителям.
    Мама найденного ребенка поблагодарила сотрудников полиции за оперативность с момента ее обращения на пульт 102.

    Теги:
    МВД РК Кызылординская область Правоохранительные органы
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