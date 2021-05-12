Потерявшегося пятилетнего мальчика нашли кызылординские полицейские

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Потерявшегося пятилетнего мальчика в течение часа нашли и вернули родителям в Кызылорде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Кызылорде в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 5-летний сын вышел из дома поиграть во дворе и не вернулся.

На поиск пропавшего мальчика были задействованы сотрудники отделения ювенальной полиции и весь личный состав управления полиции города Кызылорды. В ходе поисковых мероприятий стражи порядка в течение часа нашли мальчика и передали его родителям.

Мама найденного ребенка поблагодарила сотрудников полиции за оперативность с момента ее обращения на пульт 102.

