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Потерявшегося подростка с ДЦП нашли полицейские Капшагая

18 Октября 2019 20:51
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Потерявшегося подростка с ДЦП нашли полицейские Капшагая

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Капшагая оперативно разыскали заблудившегося в городе подростка, страдающим ДЦП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Информация о потерявшемся подростке поступило в дежурную часть Капшагайской полиции в ночь на 18 октября. Мать ребенка пояснила, что 14-летний мальчик страдает ДЦП и уехал из дома несколько часов назад на велосипеде.

Поднятые по тревоге патрульные организовали масштабные поиски подростка по всем паркам, скверам, подвалам и чердакам жилых и нежилых домов города. Поискам сильно мешал проливной дождь.

«Мальчика удалось найти в течение следующих нескольких часов в одном из микрорайонов Капшагая. Подросток вымок под дождем и не мог отыскать дорогу домой. В итоге его доставили в городской отдел полиции и передали матери живым и невредимым. Розыскное дело заводить не стали», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что в Казахстане 15-17 октября проводилась целевая отработка под кодовым названием «Бродяга», в ходе которой стражам порядка Алматинской области удалось разыскать 14 без вести пропавших, среди них двух несовершеннолетних

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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