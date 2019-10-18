Потерявшегося подростка с ДЦП нашли полицейские Капшагая
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Капшагая оперативно разыскали заблудившегося в городе подростка, страдающим ДЦП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Информация о потерявшемся подростке поступило в дежурную часть Капшагайской полиции в ночь на 18 октября. Мать ребенка пояснила, что 14-летний мальчик страдает ДЦП и уехал из дома несколько часов назад на велосипеде.
Поднятые по тревоге патрульные организовали масштабные поиски подростка по всем паркам, скверам, подвалам и чердакам жилых и нежилых домов города. Поискам сильно мешал проливной дождь.
«Мальчика удалось найти в течение следующих нескольких часов в одном из микрорайонов Капшагая. Подросток вымок под дождем и не мог отыскать дорогу домой. В итоге его доставили в городской отдел полиции и передали матери живым и невредимым. Розыскное дело заводить не стали», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
В полиции отметили, что в Казахстане 15-17 октября проводилась целевая отработка под кодовым названием «Бродяга», в ходе которой стражам порядка Алматинской области удалось разыскать 14 без вести пропавших, среди них двух несовершеннолетних
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