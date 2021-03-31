Потерявшегося малыша нашёл и вернул домой полицейский в Рудном

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Плачущего малыша обнаружил и вернул родителям полицейский в Рудном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Плачущего ребёнка обнаружил сегодня в ходе обхода своего участка участковый инспектор управления полиции Рудного Арман Акбергенов. Как понял участковый в ходе беседы с 4-летним малышом, тот потерялся и не мог найти свой дом.

«Полицейский стал задавать ребенку вопросы, чтобы максимально выяснить обстоятельства, при которых он потерялся, отыскать родителей. Параллельно он позвонил в дежурную часть и уточнил, не было ли заявлений о пропаже ребенка, - рассказали подробности в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. — Мальчик сразу же пошёл на контакт, но не мог объяснить, где находится его дом. Тогда Арман пошёл с ним по микрорайону, постоянно задавая вопросы, в результате чего они вместе нашли дом малыша».

Родители были благодарны, что в такой ситуации их сыну попался такой неравнодушный и отзывчивый сотрудник полиции.