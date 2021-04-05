Потерявшегося мальчика вернули домой костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Потерявшего мальчика вернули многодетной матери полицейские Рудного, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«Около трех часов сотрудники полиции Ербол Сейтмагамбет и Айдос Кулимбетов искали дом 6-летнего Алланазара Базарова. Ребёнок незаметно от взрослых выбежал во двор, после чего потерялся, - рассказали в полиции. — Плачущего мальчика возле одного из магазинов заметили стражи порядка в ходе патрулирования, после чего установили его место жительства и вернули родителям».

В ведомстве отмечают, что за текущую неделю это уже второй случай, в котором ребёнок по неизвестным причинам остался без присмотра и потерялся.

«Какие последствия могли бы быть, если бы вместо сотрудников полиции ребёнку встретился человек с корыстными намерениями? Что если бы в связи с погодными условиями ребёнок не заметил сквозь лужи и провалился бы в колодец? Дорогие родители, полицейские призывают вас! Несмотря на занятость, работу и личные дела не оставляйте своих детей без присмотра!»,- обратились полицейские к жителям региона.

Напомним, ранее в Рудном нашли потерявшегося 4-летнего ребёнка.