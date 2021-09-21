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    00:31, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Потерявшегося грибника нашел акмолинский полицейский

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    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Потерявшегося в лесу жителя города Щучинска нашел полицейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмлинской области, ранним утром 19 сентября 64-летний житель города Щучинска отправился в лес за грибами.

    «Мужчина выехал на своем скутере за территорию города и, оставив скутер на опушке леса, ушел за грибами. Увлеченный сбором урожая, пенсионер не заметил, как заблудился. К счастью, с собой у него был мобильный телефон. Позвонив по номеру 102, он сообщил, что потерялся», - отметили в ведомстве.

    На призыв о помощи откликнулся старший инспектор роты патрульной полиции отдела полиции Бурабайского района старший лейтенант полиции Нурбек Мухтаев.

    «Созвонившись с заплутавшим грибником, он выяснил маршрут, по которому тот следовал. Полицейский обнаружил скутер и пошел в направлении, которое назвал по телефону мужчина. Некоторое время старший лейтенант полиции ходил по лесу и кричал заблудившемуся. Поиски увенчались успехом. Полицейский обнаружил грибника в густой чаще леса», - добавили в полиции.

    «Спасибо старшему лейтенанту Мухтаеву. Он нашел меня, кричал, бегал. Спасибо ему. Нужную службу делаете!» - поблагодарил стража порядка пенсионер.



    Теги:
    МВД РК Видео Правоохранительные органы Акмолинская область
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