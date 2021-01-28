Потерявшегося дедушку вернули домой полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы вернули потерявшегося дедушку домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тревожное сообщение о потерявшемся мужчине поступило на пульт «102».

«Заступили на службу по Алатаускому району на автоэкипаже «Буран-034». Около 21.30 получили вызов, что вышел из дома гражданин Журбей Владимир Адамович, 1939 года рождения, и не вернулся. Прибыв по данному адресу, провели проческу местности»,- сообщил старший инспектор Полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Канат Каражигитов.Учитывая, что дедушка преклонного возраста, он начал забывать некоторые вещи в жизни, вследствие возрастной деменции.«Дедушка у нас старенький. Потихоньку, к сожалению, уже начинает терять память. Иногда уходит и домой забывает прийти, путает время. Зима, одиннадцать часов ночи – и мы не можем его найти. Остался один выход – в полицию звонить, не хотели, конечно, беспокоить. Сразу пришел участковый, минут через 10-15, очень быстро. Все описали, они начали поиски здесь. Я сразу удивился оперативности и тому, как они работали: сразу по подъездам прошли, по закоулкам. Естественно, пошла ориентировка и вся это опергруппа оказалась задействованной», – рассказал сын пенсионера Владимир.Как отметили в полиции, дедушка был замечен при патрулировании по проспекту Райымбека.«В западном направлении, напротив ЖК «Аккент» возле пешеходного перехода нами был замечен мужчина, который был схож по приметам. Подошли, спросили. Он рассказал, что потерялся, не может дойти до дома. В тот день было холодно, он сильно замерз»,- уточнил Канат Каражигитов.В свою очередь родные дедушки выразили огромную благодарность полицейским.«Нашли быстро, оперативно. Хочется сказать слова благодарности всем: и участковым, и патрульным, которые его нашли, за их оперативную работу. Это вызвало приятное ощущение того, что эта система работает. Что человек пропадает - этим занимаются, не отмахнулись, не бросили, ночью. У всех семьи, домашние дела бросили все, и пошли искать. Более того, если бы понадобилось, есть волонтерская служба, нам сказал участковый. В случае необходимости, полицейские могли их привлечь и расширить поиски. Мы очень благодарны полиции», – подытожил Владимир.