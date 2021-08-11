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Потерявшегося 89-летнего пенсионера вернули домой полицейские ВКО

11 Августа 2021 21:44
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Потерявшегося 89-летнего пенсионера вернули домой полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Алтае Восточно-Казахстанской области найден пропавший 89-летний житель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции ВКО, поступило сообщение от женщины о том, что ее дедушка вышел из дома и не вернулся. По ее словам, он иногда теряет память. Самостоятельные поиски родственников оказались безрезультатными.

«Инспекторы патрульной полиции Даурен Заркымканов, Мадияр Омирзаков, Алмас Омашов и Ернат Айтбайулы провели оперативно-розыскные мероприятия по городу, обошли все улицы. В результате, на одной из улиц они увидели одинокого старого человека. Пенсионер сообщил, что заблудился. Полицейские вернули старика домой», – говорится в сообщении пресс-службы.

Внучка найденного жителя выразила благодарность полицейским за оперативные действия.


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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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