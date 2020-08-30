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Потерявшего память мужчину нашли в Тобыле
30 Августа 2020 19:34
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ТОБЫЛ. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Тобыл нашли мужчину, потерявшего память, передает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно прочесывания леса вблизи поселка Осиновка, в сторону Аулиекольского района, сотрудниками отдела полиции Костанайского района был обнаружен гражданин Анатолий Епихин, который 28 августа около 03:00 ушел в неизвестном направлении.
Мужчина перенес инсульт, из-за этого он страдает частичной потерей памяти. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции, мужчину разыскали уже через сутки и благополучно доставили домой. Жена пропавшего мужчины выразила глубокую признательность и огромную благодарность сотрудникам.
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