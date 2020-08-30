Потерявшего память мужчину нашли в Тобыле

ТОБЫЛ. КАЗИНФОРМ - Полицейские города Тобыл нашли мужчину, потерявшего память, передает Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно прочесывания леса вблизи поселка Осиновка, в сторону Аулиекольского района, сотрудниками отдела полиции Костанайского района был обнаружен гражданин Анатолий Епихин, который 28 августа около 03:00 ушел в неизвестном направлении.

Мужчина перенес инсульт, из-за этого он страдает частичной потерей памяти. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции, мужчину разыскали уже через сутки и благополучно доставили домой. Жена пропавшего мужчины выразила глубокую признательность и огромную благодарность сотрудникам.