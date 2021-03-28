Потерянную сумку с 1,2 млн тенге вернули жительнице Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Потерянную сумку с 1,2 млн тенге вернули владелице полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Алматинской области Айжан Атенбекова в письме руководству департамента полиции Алматинской области выразила благодарность за оперативные действия сотрудников Ескельдинского района, которые отыскали сумку c ценными вещами и деньгами, оставленную женщиной в такси.

Потерю сумки женщина обнаружила тогда, когда она доехала домой из Алматы в Талдыкорган. Она сразу же обратилась в дежурную часть Ескельдинского РОП с письменным заявлением о принятии мер в отношении неизвестного лица, который из багажного отделения машины совершил кражу ее дорожной сумки.

«Сотрудники полиции Газиз Уржанов и Ильяс Батырханов зарегистрировали данный факт и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В итоге, утерянный багаж в течение дня со всем его содержимым были возвращены владелице. Со слов задержанного, он случайно забрал вышеуказанную сумку вместе со своими дорожными сумками», – проинформировал заместитель начальника Ескельдинского РОП Айдос Есимбеков.



