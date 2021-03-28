РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:02, 28 Март 2021 | GMT +6

    Потерянную сумку с 1,2 млн тенге вернули жительнице Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Потерянную сумку с 1,2 млн тенге вернули владелице полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Жительница Алматинской области Айжан Атенбекова в письме руководству департамента полиции Алматинской области выразила благодарность за оперативные действия сотрудников Ескельдинского района, которые отыскали сумку c ценными вещами и деньгами, оставленную женщиной в такси.

    Потерю сумки женщина обнаружила тогда, когда она доехала домой из Алматы в Талдыкорган. Она сразу же обратилась в дежурную часть Ескельдинского РОП с письменным заявлением о принятии мер в отношении неизвестного лица, который из багажного отделения машины совершил кражу ее дорожной сумки.

    «Сотрудники полиции Газиз Уржанов и Ильяс Батырханов зарегистрировали данный факт и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В итоге, утерянный багаж в течение дня со всем его содержимым были возвращены владелице. Со слов задержанного, он случайно забрал вышеуказанную сумку вместе со своими дорожными сумками», – проинформировал заместитель начальника Ескельдинского РОП Айдос Есимбеков.



    Теги:
    Борьба с преступностью Алматинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!