Потеря слуха, тромбоз вен: что нужно знать о дельта-штамме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Квалифицированный врач высшей категории, врач-фтизиатр Анна Цепке рассказала, чем опасен новый вид коронавируса – дельта-штамм. По словам фтизиатра, этот штамм отличается более коротким инкубационным периодом и имеет свои характерные симптомы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

«С момента заражения в течение 7 дней у человека клинические симптомы могут развиться достаточно быстро и перейти в тяжелую форму. Говоря о его клинических симптомах, вот на что следует обязательно обращать внимание: основные симптомы очень похожи на ОРВИ (боль в горле, насморк, головная боль). Причем потеря обоняния, к которому все привыкли, как к симптому коронавируса, к этому штамму менее характерна.

Также кроме респираторных симптомов при дельта-штамме важно обращать внимание на боли в животе, диарею, тошноту и рвоту, боли в суставах. Здесь же эксперты также добавляют возможную потерю слуха и тромбозы вен нижних конечностей», - говорит врач.

Анна Цепке отметила, что при появлении симптомов, которые похожи на острую респираторную инфекцию (с учетом роста заболевающих коронавирусом), не надо думать о каких-то иных заболеваниях. Необходимо обеспечить полную самоизоляцию, обследование, сдать ПЦР и в дальнейшем придерживаться рекомендаций специалистов.

«На сегодня дельта-штамм является доминирующим вирусом во всем мире. Данный штамм вызывает серьёзное беспокойство у всего медицинского сообщества. Связано это с тем, что именно этот вирус отличается большой заразностью, более высокой контагиозностью. Если от прежних штаммов коронавируса заражение происходило от 1 до 4 человек, то в варианте дельта – от 1 до 7 человек», - добавила спикер.

На вопрос, как уберечь и обезопасить себя, врач высшей категории повторила все те важные рекомендации, которые соблюдались и при ранних видах инфекции.

«Мы неустанно говорим, что только при соблюдении всех мер профилактики, ношении масок, вакцинации вы сможете обезопасить как своё здоровье, так и здоровье родных и окружающих людей. Вирус мутировал и стал опаснее. Не подвергайте здоровье риску. Если не беречь себя сейчас, не вакцинироваться, потом может быть уже поздно», - подытожила врач-фтизиатр.