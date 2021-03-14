Потерпевший крушение самолет принадлежал авиационной службе КНБ РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Комитете национальной безопасности РК прокомментировали крушение самолета в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 марта текущего года в 17:22 при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно «АН-26» (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились 6 членов экипажа, из которых 4 погибли и 2 госпитализированы с тяжелыми травмами. Причины авиационного происшествия выясняются», - прокомментировали в КНБ РК.

Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

Погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации больницы Алматы.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев также выразил соболезнования родным и близким погибших.





Фото: Александр Павский