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Потерпевшим в ходе январских беспорядков возместили ущерб на 100 млн тенге
3 Мая 2022 17:25
Потерпевшим в ходе январских беспорядков возместили ущерб на 100 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О восстановлении ущерба по делам, направленным в суд по январским событиям, сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным приоритетом для полиции является возмещение ущерба потерпевшим гражданам, чтобы каждый из них, вернув свое нажитое или компенсацию за нее, как можно скорее забыл ужасы и последствия трагических событий. По делам, направленным в суд, потерпевшим уже возмещен ущерб на сумму около 100 млн тенге», - сказал начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

Представитель МВД пояснил, что это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии как досудебного расследования, так и судебного следствия.

Ранее сообщалось, что сегодня в производстве следователей органов внутренних дел, без учета ранее принятых решений, имеется 1 150 уголовных дел. Основную массу составляют дела о кражах - 157, незаконном обороте оружия – 146, умышленных повреждениях чужого имущества – 23 и другие.

«По этим делам под стражей остаются 150 человек, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина подозреваемых, в основном, доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами», - пояснил Санжар Адилов.


Автор:
Корреспондент
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