Потерпевшим от интернет-мошенничества казахстанцам возвращено 4,8 млрд тенге

С начала года количество случаев интернет-мошенничества снизилось на 7%, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Сегодня кибермошенничество остается одним из самых распространенных видов преступлений. Преступники постоянно меняют свои схемы, используют современные технологии, психологическое давление и пытаются завладеть деньгами граждан. Поэтому наша главная задача — не только задерживать злоумышленников, но и уберечь людей от мошенников, — отметил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Алибек Оразалы.

С начала года удалось снизить количество интернет-мошенничеств на 7%. Улучшена раскрываемость, потерпевшим возвращено 4,8 млрд тенге. Совместно с Национальным банком предотвращен незаконный вывод еще 2,6 млрд тенге. Большое внимание уделяется профилактике.

Вместе с ведущими платформами сотрудники полиции рассказывают гражданам о наиболее распространенных схемах обмана, предупреждают о рисках. Совместно с операторами связи заблокировано более 150 миллионов мошеннических звонков. Одновременно ведется активная работа по выявлению и ликвидации организованных преступных групп. Вместе с зарубежными коллегами пресечена деятельность нескольких международных мошеннических call-центров, задержаны десятки участников, которые похищали деньги казахстанцев. Пресечена деятельность преступного интернет-ресурса, через который незаконно распространялись персональные данные граждан.