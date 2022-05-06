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Потерпевшая не жаловалась на домогательства – полиция о приставаниях к школьнице
6 Мая 2022 12:31

Потерпевшая не жаловалась на домогательства – полиция о приставаниях к школьнице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сторона потерпевшей не жаловалась на домогательства. Так в столичном Департаменте полиции объяснили квалификацию случая с приставанием в подъезде к несовершеннолетней, как «Мелкое хулиганство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту происшествия, имевшему место 18.04.2022 года, где молодым человеком совершены неправомерные действия в отношении несовершеннолетней, сообщаем, что за данные действия он понес наказание по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство» и привлечен к аресту на 10 суток», - ответили в пресс-службе столичного департамента полиции в ответ на запрос редакции.

В полиции пояснили, что признаки мелкого хулиганства согласно статьи 434 КоАП РК выражаются в нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к физическим лицам, осквернении жилых помещений и других подобных действиях, выражающих неуважение к окружающим, нарушение общественного порядка и спокойствие физических лиц.

«Именно по данному факту действия, связанные с прикасанием к частям тела потерпевшей являются оскорбительным приставанием, каких-либо угроз и требований к половому сношению со стороны молодого человека к потерпевшей не поступало. При отсутствии применения насилия со стороны подозреваемого лица или угрозы его применения не предусматривает уголовной ответственности», - добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что астанчанин приставал к несовершеннолетней в подъезде, после чего его разыскали, арестовали на 10 суток и поместили в спецприемник. Задержанным оказался 20-летний студент.


Автор:
Корреспондент

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