4 Мая 2022 14:29

Потери из-за аварии на КТК могут составить не больше 350 тыс. тонн - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Потери Казахстана из-за аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) меньше ожидаемых. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каспийский трубопроводный консорциум восстановил свою работу. Почти весь апрель месяц мы пытались использовать любые другие альтернативные маршруты. Какие-то незначительные объемы мы смогли перенаправить на другие направления. В целом ожидали, что где-то потери могут составить до двух млн тонн, но ввиду совместной работы Правительства и наших добывающих компаний, в принципе, потери составят, я думаю, не больше 300-350 тыс. тонн. Это не такая большая потеря, которую мы можем нагнать до конца года», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Ранее глава Минэнерго заявлял, что Каспийский Трубопроводный Консорциум работает в полном объеме.

«КТК работает, два выносных причальных устройства (ВПУ) после ремонта введены, это было в конце апреля. Этого достаточно, чтобы на 100% обеспечить мощности нефтепровода. Одно из ВПУ, которое было аварийным сейчас находится на ремонте. В любом случае, оно должно было выйти на плановый ремонт, поэтому запланировали раз уж такая ситуация произошла. КТК работает в полном объеме. Третий ВПУ можно капитально отремонтировать в течение мая», - сказал Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов после совещания по реализации комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года».

Ранее сообщалось, что ущерб Казахстану от аварии на КТК оценивается в 100-150 млрд тенге.