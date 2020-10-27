Потери бюджета могут составить свыше 1 трлн тенге из-за пандемии - Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потери по налоговым поступлениям в бюджет из-за пандемии коронавируса оценивают в 1 трлн тенге. Об этом заявил председатель Комитета государственных доходов Минфина, Марат Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потери бюджета, примерно, мы оцениваем за 9 месяцев в 1 трлн 100 млрд (тенге). Кроме того, малому бизнесу оказано в виде льгот, отсрочек и других видов поддержек на 1,5 трлн тенге, и также 300 млн тенге - это прямые потери», - сообщил Марат Султангазиев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

Он добавил, что объем поддержки бизнеса во время пандемии не уменьшился.

По информации глава Комитета, по результатам 9 месяцев 2020 года план по доходам государственного бюджета исполнен на 92%, республиканский бюджет на 82%, местный бюджет на 116%. На снижение поступлений в республиканский бюджет повлияли как внешние, так и внутренние факторы, связанные с пандемией.