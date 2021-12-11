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Потепление прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 11 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Потепление и гололед ожидается в большинстве регионов Казахстана 11 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 7-9 тепла. По области ожидается гололёд.
В Актобе переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидается гололёд.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.
В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 3-5 мороза.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 4-6 мороза.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 6-8 мороза.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 5-7 тепла. По области ожидается гололёд.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 6-8 мороза.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 8-10 мороза.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 5-7 тепла.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 11-13 тепла.
В Туркестане переменная облачность, днём дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 10-12 тепла. По области ожидается туман.
В Уральске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 2-4 мороза. По области ожидается туман.
Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 8-10 мороза. Местами по области ожидается низовая метель.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 5-7 мороза.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днём 5-7 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, днём дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 12-14 тепла.
Напомним, в восьми регионах республики объявлено штормовое предупреждение.
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