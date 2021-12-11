Потепление прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 11 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Потепление и гололед ожидается в большинстве регионов Казахстана 11 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 7-9 тепла. По области ожидается гололёд.

В Актобе переменная облачность, ночью снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидается гололёд.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 1-3 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 6-8 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 5-7 тепла. По области ожидается гололёд.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 6-8 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 11-13 тепла.

В Туркестане переменная облачность, днём дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 10-12 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 2-4 мороза. По области ожидается туман.

Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 8-10 мороза. Местами по области ожидается низовая метель.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 5-7 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днём 5-7 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, днём дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 12-14 тепла.

Напомним, в восьми регионах республики объявлено штормовое предупреждение.